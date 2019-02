Lei av tradisjonell søndagsmiddag? Prøv torskehale for to

NAMDALSAVISA

Torskeloins meg her og torskeloins meg der. Den stakkars halen blir jo helt glemt oppi det hele. Det skal vi gjøre godt igjen her, med en struttende fersk torskehale, servert med bacon og appelsinkokte rotgrønnsaker. Denne garantert beinfrie delen av fisken skyves ofte til side fordi den er ujevn i størrelsen og vanskelig å få perfekt varmebehandlet. Men tyr man til det lille trikset «lettsalting» får man uansett et saftig resultat.

Lettsalting skal være lett, fisken skal kun få et moderat dryss salt på hver side, og så tar man tiden til hjelp i kjøleskapet. Minst seks timer skal den ligge, og helst natta over. Nå stabiliseres væsken i fiskekjøttet slik at den ikke presses ut under varmebehandlinga.