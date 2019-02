Lierne forventer å miste spillere, men tror de vil holde stand

NAMDALSAVISA

LIERNE: Flere av spillerne sa opp faste jobber og satte studier på vent for å kunne flytte heim til Lierne og oppfylle elitedrømmen med heimklubben denne sesongen.

Nå som nedrykket er et faktum – har flere i Lierne-troppen signalisert at de er uaktuelle for spill neste sesong.