Mobilmast reparert etter «hackerangrep»

Onsdag skrev om NA om at en av mobilmasta til Telia hadde vært utsatt for det som må betegnes som et «ondsinnet hackerangrep» – en nebbete hakkespett hadde hakket hull i signalspeilet oppi masta.

Torsdag kom meldinga om at speilet nå skal være reparert og at Telias kunder i Lierne igjen skal ha fått signal på mobilen.