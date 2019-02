Trevelt førte til strømbrudd på Bangsund – 41 kunder uten strøm

NAMDALSAVISA

BANGSUND: Like etter klokka 11 torsdag veltet et tre over en strømline på Bangsund. Det resulterte i at mange beboere ble uten strøm.

– Mange fikk strømmen raskt tilbake, men fortsatt er 41 kunder uten strøm, forteller kommunikasjonsrådgiver i NTE, Erik Dahl.