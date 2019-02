«Når jeg snakker med andre foreldre så er de enige med meg at dataspill er et problem i nesten alle hjem»

NAMDALSAVISA

«Spill elevene bedre» var den overskriften som møtte meg i NA onsdag 13. februar. Jeg så for meg at nå var det noen med kompetanse på feltet som endelig skulle få overbevist meg om at jeg tar feil.

Jeg er nemlig en av de som mener at barn ikke bør/skal bruke data til fornøyelse som jeg mener det er når barn får bruke pc, nettbrett og mobil til noe så stillesittende som det er å spille dataspill.

Jeg er imidlertid fullstendig klar over at samfunnet har utviklet seg og at data er et veldig godt verktøy for læring spesielt i skolesammenheng også når det gjelder pedagogiske dataspill, og slik artikkelen og ikke minst overskriften fremstår så virker det som Brendskag mener at dataspill er nøkkelordet for læring og mulighet for mestring. Ja, til og med vennskap. Hun sier at barn som har lære- og skrivevansker, inkludert konsentrasjonsproblemer, har god nytte av slike spill. Ja, det er nok riktig det, og det finnes masse gode historier på at dette stemmer. Men det finnes også andre historier. De skal jeg komme tilbake til.

For jeg håper at Brendskag vet at det finnes masse typer spill tilgjengelige, oggå nettbaserte. Mange av disse er greie nok, men så har vi dem som er grunnen til at jeg valgte å skrive tilsvar til nevnte artikkel av Brendskag. Utfordringen, eller jeg velger å kalle det problemet, oppstår når de kommer på ungdomsskolen.

Da har ungdommene for lengst funnet ut at det finnes langt mer spennende spill på nettet. Dere må bare si hva dere vil om oppdragelse og kustus på disse podene, de er nemlig langt smartere enn vi tror.

For hjemme hos oss så jeg fort at pc’ene, som de fikk på skolen, fort ble forsøkt brukt til annet enn Its’ learning, lekser og lignende som man skulle bruke pc’en til, det hadde de fått hørt av større elever. Brendskag nevner ADHD og spesifikke språkvansker i sin artikkel. Kan nevne at jeg har to sønner, begge har ADHD, men den ene har i tillegg dysleksi, og jeg håpet faktisk at data skulle bli redningen for han.

Nå tror jeg ikke de var mer gira på nettbaserte dataspill enn andre barn, men regner med at Brendskag vet at det ikke er lett å be en med ADHD om å slå av pc’en og legge seg?

I måneder og år med å få de til å skjønne at man skal ikke spille slike nettbaserte dataspill, kun de som brukes til lærling på skolen, ble guttene mer og mer utspekulerte. De la seg til avtalt tid, men de var uvanlig vanskelige å få opp om morgenen. Min mistanke om at de steg opp om natta for å spille skulle vise seg å stemme.

Neste trekk var å koble ut nettverket slik at det var stengt på bestemte tider. Det gikk imidlertid ikke mange ukene før de hadde fått hjelp til å koble seg inn på nettverket og kunne sitte oppe om nettene å spille. Da ga jeg opp for jeg var i ferd med å bli utbrent! Det verste var at det var flere slike som Brendskag som sa at data var bra for barna også da. Og det fikk selvfølgelig barna med seg.

Dette skjedde ca 5-10 år tilbake i tid og guttene var i slutten av ungdomskolen og videregående skole. Hva er situasjonen nå lurer dere sikkert på? Begge er hva det jeg kaller spillavhengige – de spiller gaming og betaler selvsagt for å delta. Den ene har flyttet ut og er i tillegg blitt rusavhengig. Denne type avhengigheten er selvsagt verre enn gaming-avhengigheten, men den startet med at han måtte holde seg våken for at «kameratene» på nettet ville ha han med på laget.

Nå har sikkert jeg vært veldig uheldig, men det som gjør meg enda mer betenkt, er at når jeg snakker med andre foreldre eller med de på jobben, så er de enige med meg at dataspill er et problem i nesten alle hjem. Er det for å trøste så må dere som leser dette, slutte med det. Ikke til meg, men andre som tar opp temaet. Det vi er enige om er at barna glemmer å leke, spesielt ute.

Så Brendskag: prøv med «Lek elevene bedre!» Kan til slutt nevne at jeg har jobbet på skole i 15 år.

Av hensyn til mine barn velger jeg å være anonym.