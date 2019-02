– Ikke legge ned, men heller satse på å forbedre

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det mener KS som har forfattet en uttalelse fra et felles fylkesmøte i Trøndelag.

Og de fortsetter:

«Dette vil skape legitimitet og nødvendig forutsigbarhet både i forhold til strategiarbeid, rekruttering, utvikling av nettverk og samarbeid. En slik forutsigbarhet er også nødvendig for å utløse tyngre felles satsinger som kan understøtte universitetets rolle som regional samfunnsaktør i Trøndelag», heter det i uttalelsen.

KS mener derfor at universitetsledelsen allerede nå bør trekke en konklusjon om at dagens studiestedsstruktur er hensiktsmessig for Trøndelag og dermed for Nord Universitet, ikke minst i et lengre tidsperspektiv. De peker videre på at alle fire studiesteder i Trøndelag spiller viktige roller for arbeidslivet i privat og offentlig sektor.

Må få tilstrekkelige rammer

«Alle fire studiesteder har et betydelig utviklingspotensial, og det kan utvikles samarbeid med andre forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter som er knyttet til næringsutvikling, innovasjon og internasjonalisering», mener de.

I sin uttalelse argumenterer KS for at Nord universitet må få tilstrekkelige rammer for å kunne fullføre løpet med å skape et sterkt universitet. Det vises også til lokale hensyn for at samtlige fire studiesteder i Trøndelag skal bestå: Forskning viser nemlig at en stor andel av studentene etter endt utdanning etablerer seg nært sitt studiested. Nærheten til campus har også gjort det mulig å skreddersy etterutdanningstilbud til regionen.

– Samhandler godt

«Nord universitet – tidligere Hint sine campus i Trøndelag har bidratt sterkt til den kompetanse som i dag finnes både i offentlig sektor og i privat næringsliv, og campusene samhandler godt med omlandet», heter det i uttalelsen fra KS.