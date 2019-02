– Jeg vil heller være «Henning homo» enn å føle på skammen

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det er psykisk tungt å holde det inne. Selv har jeg alltid tenkt det var en fase som kom til å gå over. Til slutt kom det til et punkt at jeg bare gjorde det, sier 18-åringen.

Han mener at det på et lite sted som Rørvik ikke er akseptert å være homofil videregående-elev. Som den første til å komme ut av skapet på YNVS – håper han å bane veg for at flere skal være åpne om sin seksuelle legning.