– Kan kommunen gi oss en forklaring?

NAMDALSAVISA

Kjære, Overhalla kummune! Dette er en beskjed fra styret i Kryptus ungdomsklubb! Vi i styret krever en forklaring på hvorfor vi blir fratatt utvekslingsmuligheter vi får tilbudt her i vår ungdomsklubb!

Vi sitter nå igjen med mindre aktiviteter og vi er meget bekymret over at vi vil miste ungdommene våre her. Vi har vært utrolig glad i disse turene vi har fått tilbud om. Vi er veldig skuffet over at voksne, ansvarsfulle mennesker i kommunen har tatt et valg som rammer mange av overhallas ungdommer.

Tiden vi har fått til å lære å kjenne andre ungdommene på kryss og tvers av kommunen, og ikke minst landegrensene, unner vi alle ungdommer! Det betyr så utrolig mye! Andre ungdommer trenger å få knytte bånd med andre ungdommer fra forskjellige miljøer! Vi trenger å se verdenen med våre egne øyne!

Vi er utrolig lei oss for at ungdommene som er her på Kryptus ikke lengre har mulighet til å dra på disse turene. Fordi hva skal vi si til de som har gledet seg? Skuffelsen er stor! Bjørnar har jobbet hardt for at vi ungdommer kan få dra på tur. Ungdommer sprer gode ord, og forteller stolt om disse turene til yngre og til småsøsken. Vi vil ikke skuffe dem nå!

Voksne skal ikke få lov til å ta denne muligheten fra oss! Vi vil møte de som har ansvar for dette! Styret i Kryptus ungdomsklubb krever et møte! Vi gir oss ikke!

Styret i Kryptus