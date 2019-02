Aksjonerer mot fjerning av utenlandsturer

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Alle tilbakemeldingene jeg og mange andre har fått i løpet av de siste dagene, viser at det er et voldsomt engasjement for å bevare tilbudet på Kryptus, sier Astrid Kleven Riibe Åsum.

NA skrev tirsdag om den administrative beslutninga om at Kryptus blir pålagt å kutte ut alt av ungdomsarbeid utenfor kommunens grenser.