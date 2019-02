Amanuel best i Midt-Norge

Når jeg jobber her så snakker jeg med folk hele dagen. Og jeg snakker med personer som har forskjellige dialekter. Det er ikke alt som er like lett å forstå, men det meste går bra.– Når jeg jobber her så snakker jeg med folk hele dagen. Og jeg snakker med personer som har forskjellige dialekter. Det er ikke alt som er like lett å forstå, men det meste går bra.

HØYLANDET: I april er det fire år siden den eritreiske flyktningen Amanuel Geberhiwet kom til Norge. Siden den gang har alt dreid seg om å lære norsk, skaffe seg jobb og å gå på skole.

– Det er klart det er en stor heder å få ei slik utmerkelse, sier Amanuel inne på bakrommet til Circle K på Høylandet der han har jobbet i drøyt ett år.

Det var stasjonene selv som nominerte prisvinnerne.

– Amanuel er veldig arbeidsom og pliktoppfyllende. Det er nesten litt kjedelig å gå på jobb etter ham. Ikke nok med at han har gjort alt det han selv skal gjøre - han har gjort veldig mye av rutinearbeidet som neste skift skal gjøre også, sier Alf Harald Brøndbo som er nestleder på stasjonen.

Norsk er viktig

– Det viktigste er å lære seg skikkelig norsk. Og det jobber jeg med hele tida, sier Amanuel.

Han startet på Circle K gjennom norskopplæringsprogrammet våren 2017. Det var en halvårs-kontrakt.

– Så kom han tilbake med en søknad på ei fast stilling samme høst, og han hadde gjort et så bra inntrykk at han fikk jobben, sier leder Bodil Kolsvik.

– Når jeg jobber her så snakker jeg med folk hele dagen. Og jeg snakker med personer som har forskjellige dialekter. Det er ikke alt som er like lett å forstå, men det meste går bra, sier Amanuel.

Ifølge de som jobber sammen med Amanuel så holder han nå på å lære seg å snakke trøndersk.

– Ja, litt. Men trøndersk er vanskelig, men det går bedre og bedre for hver dag, sier han.

Han og Brøndbo er også med på forskjellige aktiviteter i lag utenom arbeidstid.

– Det er viktig for å trives i ei bygd, sier Brøndbo.

Skole i Namsos

I tillegg til å jobbe på Høylandet går Amanuel på skole i Namsos.

– Jeg går service og salg. Dette er et yrke som jeg trives godt i, og jeg har ingen problemer med å se for meg det som et framtidig yrke. Kanskje velger jeg å utdanne meg videre etter hvert også. Vi får se. Yrkesutdannelsen er førsteprioritet nå.

Kontakten med kundene er den viktigste trivselsfaktoren i jobben.

– Jeg trives veldig godt med å prate med folk, så derfor er jeg veldig takknemlige for at jeg får jobbe her. Det gjør at jeg får en sjanse til å lære språk, utvikle meg i det jeg håper skal bli yrket mitt og samtidig som det skjer blir jeg motivert av å ha en fast jobb som denne, sier han.

Diplomdryss

Det var ikke bare Amanuel som fikk med seg pris heim fra det store Circle K møtet som ble holdt på Oppdal.

– Stasjonen her på Høylandet fikk med seg hele seks priser. Det er viser at alle ansatte gjør en veldig god jobb, sier Kolsvik.

De fikk priser for trivelig betjening, god mat, trivelig stasjon og så videre.

– Og ikke minst så fikk Amanuel en utmerkelse. Det synes vi er veldig artig, sier Kolsvik.