Ankesaken like over påske

NAMSOS: Kvinnen i 20-årene som i fjor høst sto tiltalt i Namdal tingrett, ble frifunnet for kravet om å betale 12,7 millioner kroner i erstatning og også i all hovedsak for skyldspørsmålet.

I tillegg til erstatningskravene hadde aktor lagt ned påstand om 18 dagers betinget fengsel.