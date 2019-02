Dømt etter narkooppgjør i Grong

NAMDALSAVISA

GRONG: 24-åringen var på helgebesøk i Grong, der flere i rusmiljøet var samlet i en bolig da 27-åringen plutselig dukket opp. Mennene kjente hverandre godt etter flere år i samme rusmiljø.

Bakgrunnen for episoden var krangel om gjeld knyttet til narkotika. Under hovedforhandlingene i Inntrøndelag tingrett i januar forklarte 24-åringen at den utestående gjelda fort ble tema da 27-åringen ankom leiligheta.