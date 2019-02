Fikk se hvordan politikere jobber

NAMDALSAVISA

LILLEHAMMER: Nå er Oliver tilbake i Namsos, men i forrige uke var han i Oslo for å følge kulturminister Trine Skei Grande fra Overhalla på jobb.

Det brakte ham til Lillehammer, der både kulturministeren og statsminister Erna Solberg var på omvisning på en ny skole og en kino.

Møtte statsministeren

– Vi kjørte til Lillehammer, og der møtte vi Erna. Det var spennende å se hvordan de jobber, mener Oliver som fikk slått av en prat med landets statsminister under oppdraget på Lillehammer.

Trine Skei Grande forteller til NA at det ikke er ofte hun får henvendelser om å bli fulgt, men siden henvendelsen gjaldt en Namsos-gutt, sa hun ja med det samme.

– Vi hadde en fin biltur opp til Lillehammer. Der så vi nærmere på kreative kulturnæringer og fikk et nærmere innblikk i filmredigering, forteller Skei Grande til NA.

– Hun hadde det travelt

– Jeg snakket masse med Trine, og hun fortalte om hva en politiker gjør, sier Oliver som fikk erfare at en kulturminister er en travel dame.

Det var Geir Olav Knappe som bisto med å skaffe Oliver jobb hos kulturministeren.

– Hva med deg. Frister det å bli politiker etter hvert?

– Ja, kanskje. Jeg er litt interessert i politikk, men jeg tror ikke at Venstre er det partiet jeg liker best. Det er nok Frp som passer best for meg, konkluderer 14-åringen.