Snøskuterløypene i Lierne er stengt

NAMDALSAVISA

LIERNE: Det ligger an til en nedtur for alle som har tenkt seg til Lierne i helga for å kjøre snøskuter i kommunens rekreasjonsløyper.

På kommunens nettsider meldes det alle alle skuterløyper er stengt, i første omgang fram til mandag 18. februar. Da skal det tas en ny vurdering av forholdene.