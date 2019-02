Snart får Leka og Bindal svar på om de blir med på Unescos eksklusive liste

NAMDALSAVISA

LEKA: Søknaden fra samarbeidskommunene i Trollfjell Geopark – Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka – ble sendt for et par år siden. Søknaden er under behandling og ble senest forbedret på en del punkter i fjor sommer.

– Vi har fått beskjed om at søknaden skal behandles av generalforsamlinga i Unesco nå i april, sier daglig leder Magne Ekker i Trollfjell Geopark.