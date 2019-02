Tøft å leve etter trakassering

NAMDALSAVISA

Det står mye fint om Namsos kommune i disse dager. Hvordan alt skal se ut, alt som skal skje og hvordan det skal bli i Nye Namsos. Men det står ikke noe om hvordan Nye Namsos kommune skal behandle sine ansatte og menneskene i kommunen som blir syke etter dårlig behandling på arbeidsplassen.

Så dårlig som mange har blitt behandlet fram til nå, hvordan skal det bli når det blir en storkommune? Skal folk som har blitt syke få ha rett liv eller bli fratatt all mulighet til å leve normalt. Skal man få ha et liv eller la alt stå på vent? Skal folk gå fra gård og grunn og ikke ha noe å leve av for at Namsos kommune er for stolte til å innrømme at de har håndtert saker feil og gjør alt det de kan for å beskytte sine i ledelsen. Til tross for at folk blir syke av behandlingen?

Hvordan skal Nye Namsos skal håndtere konflikter? Hva slags oppfølging skal mennesker få etter at de har blitt utsatt for mobbing, overgrep og seksuell trakassering på en ellers trygg arbeidsplass.

Det gjør meg vondt og forbanna når jeg hører om og blir kontaktet av flere som har personalsaker i Namsos kommune. Dette omhandler livene til folk og mennesker blir ødelagte! Folk har kjempet og tapt, liv er ødelagt og det virker som det er en manglende respekt for menneskene som sliter etter hendelser og konflikter på jobb. Hvor er menneskeverdet?

Skal det ikke være lov å si fra om noe som helst som skjer og hvorfor er det alltid de som tør å si fra som skal få svi? Hvorfor må det gå så langt at folk blir syke. Da igjen er det de som blir syke som skal ofre og miste alt? Hva med dem som bli skada på jobb? Får de verdig oppfølging?

Har ikke Namsos kommune som arbeidsgiver noe som helst ansvar for at arbeidstakerne skal ha det trygt på jobb? Og hva skjer med likestilling i kommunen. Ja, vi har en kvinnelig ordfører, men likestilling går langt ut over dette.

Etter det jeg har erfart og skrekkelig fått erfare, så er det ikke lov å si fra om elendige forhold og mobbing på arbeidsplassene. Da blir man luket ut.

Damer kan undertrykkes, krenkes og det skal de godta for de er så svake og kan lukes ut.

Og man blir så syk etter dårlig behandling at de ikke klarer å forsvare seg selv, er de luket ut da og.

Mannfolk kan derimot drive med seksuell trakassering og overgrep, bruke makt for å fremme seg selv og det har ingen konsekvenser! -«Hun kan vi jo ties til stillhet. Kanskje er hun for dum så hun holder kjeft og glemmer det?»

Er dette likestilling, og er det verdighet? Er det slik vi vil ha det? Er det OK for oss som er innbyggere i kommunen?! Det foregår mye i Namsos kommune som ikke har fått dagens lys i mediene. Merkelig at så mye ikke kommer fram.

Jeg lurer på om hvis en kvinne konsekvent hadde drevet med seksuell trakassering av sine mannlige kolleger, utsatt dem for overgrep og opptrådt truende hadde hun da kommet unna med det? Og den stakkars mannen fått beskjed om å glemme hva som hadde skjedd og holde det for seg selv? Tvilsomt!

Hvem som helst som er utsatt for seksuell trakassering og overgrep har faktisk krav på oppfølging og hjelp og aller helst å slippe å måtte forholde seg til overgriperen. Hvis han i tillegg hadde vært vitne til at samme menneske krenker flere av sine kolleger, Hadde han følt seg trygg da? Kanskje ikke hvis han virkelig hadde fått kjent på kroppen at noen får makt over deg!

Når man blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep blir man usikker og redd, og du føler du mister kontroll over din egen kropp. Når dette i tillegg skjer på arbeidsplassen blir arbeidsplassen langt fra et trygt sted for man aner ikke hva som kan skje neste gang.

Man blir redd for å være alene og sammen med en som har krenket deg som har vist en type makt og tar over makta over kroppen DIN. En maktposisjon som dessverre får en stor rolle i livet til den som blir utsatt for det, og det får konsekvenser over tid.

Det er ikke noe som går over- etter et par uker. Ikke bare er en mann så fysisk mye sterkere og du kjenner at du kommer ikke løs, men i tillegg så får han et sykt psykisk overtak. Det kan han lett utnytte. Du blir IKKE trygg etter dette.

Så lenge slike saker blir tiet om blir dette er akseptert og det blir heller ikke slutt på sånt i samfunnet- For det har KUN konsekvenser for den som blir utsatt for det. Og ofte blir den parten for svak for å forsvare seg- Dessverre!

Hva du vil, og dine grenser for hvor nært du vil at folk skal komme deg, og hva du vil at andre skal gjøre med og mot deg er bort. Du har ikke lenger makta over din egen kropp. Det er ikke et valg man selv tar, å bli syk etter slike hendelser. Det er en helt normal reaksjon på noe som er helt feil. Det er kun hver enkelt menneske som kjenner på å vet hva det takler og godtar på og rundt sin egen kropp. Det virker på måten som kommunen opptrer på at man velger hvordan man skal oppleve ting og hvordan det ødelegger livet ditt.

Den følelsen man sitter igjen med er skam, redsel, kvalme og en følelse av at man må være ekstremt svak og ufattelig lite verdt. Man blir et problem som bare kan skyves bort. Det er snakk om folk som har jobbet i kommunen, men som blir syke etter år med uverdige forhold seksuell trakassering og overgrep. Bruk og kast!

Alt det som har skjedd med meg og konsekvensene for meg og mine etter alt og påfølgende sykdom på grunn av alt dette unner jeg ikke min verste fiende. Det har vært et reint helvete. Mange år av livet er tapt! For meg og alle oss som sliter med konsekvensene etter seksuell trakassering, overgrep og behandlingen i etterkant, slutter ikke problemene etter endt arbeidsdag 16.00.

Det er ikke bare å låse kontordøra bak seg og dra hjem. Man er i konstant beredskap, leter etter løsninger på hvordan man kan ta tilbake livet sitt. Få tilbake gnisten og gleden. Hvordan få et normalt liv.

Livet er ikke for amatører. Livet er vondt. Jeg kommer til å fortsette å kjempe, men egentlig har både kropp og hode fått mer enn nok. Kall meg gjerne svak! Men jeg fortjener kanskje ikke bedre? Virker ikke sånn!