Lierne overkjørt av TVN: Tapte alle tre settene

NAMDALSAVISA

Liernes volleyballkvinner ble - som så mange ganger tidligere denne sesongen - overkjørt på bortebane lørdag ettermiddag. Denne gang av TVN, som var suverene i alle tre settene i deres hjemmehall.

Første sett endte på stillingen 25-9 til TVN, andre sett 25-10, og på tross av en god periode mot slutten av i tredje sett endte også dette settet 25-19 og poeng til TVN.

Nedrykket er for lengst et faktum for Lierne – men laget fra fjellbygda håper likevel på en verdig avskjed med eliteserien i volleyball. Nå gjenstår kun en kamp denne sesongen, når Randaberg er motstander på bortebane søndag.

Oppgjøret mot Randaberg ser du hos NA søndag klokka 14.00.