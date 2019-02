Stenseth med karrierebeste i verdenscupen

NAMDALSAVISA

COGNE: Som eneste norske kvinne i finalen imponerte Ane Appelkvist Stenseth i lørdagens sprint i Italienske Cogne. 23-åringen gikk inn til en meget overbevisende fjerdeplass.

Det er Grong-løperens beste plassering i verdenscupsammenheng noensinne.

Hang bra med

Stenseth hang godt med i finaleomgangen og lå lenge som nummer to bak tyske Sandra Ringwald. På oppløpet fikk hun et par glipptak som gjorde at hun til slutt endte på den litt sure fjerdeplassen.

VMs "superreserve" viser med det resultatet svært god form bare et par dager før VM i Seefeld. Der er hun reserve på sprintlaget.

- Ane gjør gode løp etter gode løp og er ganske nær en seier i dag, sa NRK's langrennekspert Torgeir Bjørn da Grong-jenta krysset målstreken.

Seieren gikk til Jessica Diggins, foran Sandra Ringwald og svenske Johanna Hagström.

Videre på tid

Det ble en hard kamp gjennom dagen for Stenseth. Hun gikk videre til semifinalen med et nødskrik etter å ha tapt spurtoppgjøret om andreplassen i sitt kvartfinaleheat mot russiske Natalia Matveeva. Heldigvis var tiden god nok for Stenseth, som sikret videre avansement som «lucky looser».

I semifinalen hang Stenseth derimot bedre med. Etter en par kraftfulle stavtak før oppløpet fikk 23-åringen et forsprang til Laurien Van der Graaf, som er medaljekandidat i VM-sprinten, og hadde stålkontroll på andreplassen.

I finalen var Stenseth lenge med i kampen om en pallplass, men måtte altså nøye seg med den litt sure fjerdeplassen i sin første sprintfinale i verdenscupen.

Vant med stevbrekk

På herresiden var det hjemmehåpet Federico Pellegrino som på imponerende vis sikret seieren. Italieneren gikk flere meter med brukket stav, men smadret likevel landsmann Francesco De Fabiani og Lucas Chanavat på oppløpet.

Beste nordmann ble Sondre Turvoll Fossli på 5.-plass.