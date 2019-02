Årsbeste av Bruvoll i Norgescupen

NAMDALSAVISA

Hommelvik: Fredag til søndag arrangeres norgescup for seniorer på Jervskogen skiarena i Hommelvik. Søndag var det klart for femtikilometer i klassisk stil, og på herresiden slo Lierne-løperen Ole Jørgen Bruvoll til for fullt.

Bruvoll gikk inn til en råsterk fjerdeplass på tiden 37.55, kun sju tideler unna tredjeplassen. Seieren gikk til Johan Hoel fra Åsen IL, etterfulgt av Mikael Gunnulfsen fra Ørn IF og Magnus Stensås fra Tydal IL, som tok tredjeplassen.

Flere gode resultater

Det var flere namdalske skiløpere som gjorde seg bemerket høyt opp på resulatatlista i søndagens renn. Thomas Hjalmar Westgård gikk inn til en sterk 30.plass, to minutter bak seirende Hoel i sin klasse.

Johan Hundseth fra Kolvereid IL leverte også et godt skirenn, og havnet på 37. plass.

Fullførte med stil

I sitt siste skirenn som aktiv langrennsløper satte Anne Lise Grubbmo punktum for karrieren med en 34. plass i norgescuprennet for kvinner søndag.