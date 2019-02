NAMDALSAVISA

COGNE: – Selvfølgelig er det litt kjedelig å havne så nærme pallen, men kreftene stoppet helt opp de siste 75 meterne. Derifra ble det rett og slett en kamp for å komme seg i mål, sa Stenseth etter den sterke fjerdeplassen.

23-åringen var nemlig kun fire tideler unna å sikre en pallplass i lørdagens verdenscupsprint i italienske Cogne. Stenseth lå lenge som nummer to i finalen, men et par glipptak på oppløpet gjorde at hun havnet like utenfor pallen.