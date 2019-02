Bruvoll kriget om pallplass på 15-kilometeren

NAMDALSAVISA

HOMMELVIK: – Det er morsomt å være blant løperne i toppen. Det gir mersmak å kjempe om pallplassene, sa Bruvoll om sitt eget løp.

I helga var det nemlig duket for norgescup for seniorer på Jervskogen skiarena i Hommelvik. Søndag var det klart for femtenkilometer i klassisk stil, og på herresida slo Ole Jørgen Bruvoll til for fullt.