Lierne tapte mot Randaberg

Nedrykket var for lengst et faktum for Lierne – men laget fra fjellbygda håpte likevel å kunne varte opp med en verdig avskjed med eliteserien i volleyball i helgas to borteoppgjør mot TVN og Randaberg.

Slik gikk det ikke.

Lørdag tapte de alle tre settene mot et balansert TVN-lag, og søndag fikk Lierne det også tungt mot Randaberg, som var overlegne på hjemmebane.

Mot Randaberg endte første sett 25-17, andre sett 25-19, og på tross av en god periode mot slutten av i tredje sett endte også dette settet med 25-19 og poeng til hjemmelaget.

Søndagens tap mot Randaberg, som også var sesongens siste kamp, gjør at Lierne blir stående uten seier denne sesongen, og er dermed helt nederst på tabellen i eliteserien.

