Namsos tapte på hjemmebane

NAMSOS: Lørdag var det duket for fjerdedivisjonsoppgjør mellom Namsos og Selbu i Namsoshallen. Det som på forhånd var spådd til å bli en jevn kamp mellom to nabolag på tabellen, endte til slutt med at hjemmelaget ble overkjørt av gjestene fra sør, som vant kampen 36–24.

Namsos-herrene havnet tidlig bakpå i første omgang, og da dommeren blåste av til pause lå de blåkledde åtte mål bak gjestene. Andre omgang ble heller ingen opptur for Namsos, som måtte se seg slått med hele tolv mål ved kampslutt.

Etter lørdagens oppgjør ligger Namsos på nest siste plass på tabellen, med kun Følling under seg.