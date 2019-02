Rørvik seiret helt etter oppskrifta

Det er to lagseiere.

NAMDALSAVISA

BRØNNØYSUND/SANDNESSJØEN: Rørvik møtte i helga to av divisjonens bunnlag til det som på papiret skulle bli to oppskriftsmessige seiere for Anders Morkens menn.

To seiere og fire poeng ble det også for rørvikingene, som nå ligger på fjerdeplass på tabellen med like mange poeng som tredjeplass Stjørdals-Blink.