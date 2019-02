NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har en mulighet til å prøve ut noe som kan adopteres til resten av helsevesenet i Norge – slik at Namdalen kan gå foran og gjøre et nybrottsarbeid. Det er en dristig tanke – men det er gjennomførbart, sier Wenche Wannebo, faggruppeleder ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Universitetet er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag, Namsos kommune, Namsos næringsforening og Namdal regionråd.