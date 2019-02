Det ble en spesiell ramme rundt veterantreffet i Grong

NAMDALSAVISA

GRONG: – Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner i Namdal arrangerer veterantreff for Forsvarets Veterantjeneste på to steder i Namdalen i måneden. Hver andre fredag i måneden er vi i Namsos og hver tredje fredag møtes vi på Grong, forteller Ronny Wollert Andreassen.

Dette er et lavterskeltilbud for veteraner fra Forsvaret som har vært i en eller annen internasjonal operasjon.