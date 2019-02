Figurerer på eksklusiv liste

NAMDALSAVISA

MERÅKER: Grongningen er nå i selskap med storkanoner som Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Frode Estil.

Medaljeoversikt

Det har seg nemlig slik at Meråker videregående til enhver tid har en oversikt over hvor mange medaljer skolens elever og tidligere elever har tatt i NM, VM og andre store mesterskap. Den statistikken toppes av Tora Berger som kan skilte med hele 84 medaljer. På de neste plassene følger Petter Northug (64) Martin Johnsrud Sundby (46) og Frode Estil, som fikk med seg 36 mesterskapsmedaljer før han satte sluttstrek for en strålende karriere.