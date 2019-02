Går foreløpig ikke inn som medeier i MNA

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Formannskapet fulgte ikke rådmannens innstilling om å gå inn som medeier i MNA fra 1. januar 2020 da saken ble drøftet forrige uke. Formannskapet vil heller at man forlenger avtalen med Øvre Namdal Renovasjon (ØNR) ut 2020 og at man starter en prosess for å få på plass en aktør for innsamling av avfall og slam fra 2021.

Formannskapet vedtok å oversende saken til kommunestyret uten innstilling. Lierne og Namsskogan har tidligere vedtatt å gå inn i MNA når avtalen med ØNR utløper ved årsskiftet.