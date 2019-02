NAMDALSAVISA

NAMSOS: Et drøyt år etter at «Elva renner motsatt vei» hadde premiere lever teaterstykket fortsatt i beste velgående. Paal Sandø har skrevet og regissert stykket, og forteller at responsen på stykket om den sterke kystkvinnen Julie – spilt av Tone Måøy – har vært overveldende.

– Vi har opplevd at stykket er tidløst og at det treffer folk i alle aldre. Folk ler og gråter om hverandre, og mange har vært klare på at de kjenner seg veldig igjen i stykket, sier Sandø.