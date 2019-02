Må i retten for å ha tatt seg inn i en annens hus

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen i 20-åra skaffet seg uberettiget adgang til en annens hus i oktober i fjor – og oppholdt seg i boligen over en kortere periode.

Nå må han møte i Namdal tingrett 6. mars for «uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted».