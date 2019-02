NAMDALSAVISA

NAMSOS: Selve middagen og auksjonen brakte inn totalt rekordsummen 210.000 kroner. Med pengene Olav Duun vgs. har samlet inn ble totalsummen på 432.000 kroner, noe Tove og Arnulf Bergum er svært glade for.

– Det er et fantastisk bra resultat. Vi blir helt tomme for ord for hvor dyktig folk er til å støtte opp. Det betyr vanvittig mye for motivasjonen, for det er svært mye arbeid. Vi vil rette en stor takk til dem som hjelper oss og for pengene som kan hjelpe mange, sier de to til NA.