Prosjektet «Ny driv på Statland» ble ingen suksess – prøver på nytt

Flere fra utlandet sier at dette treffer midt i drømmen deres.

NAMDALSAVISA

STATLAND: Tilbake i 2017 ble ideen til et vekstprosjekt på Statland lansert. Gjennom en promoteringsvideo skulle folk fra både inn- og utland lokkes til å slå seg ned i bygda. I fjor sommer ble en promoteringsvideo sluppet på sosiale medier, og prosjektleder Rina Skjæran i MNS Utvikling forteller at de fikk mange henvendelser etter at videoen ble sluppet.

– Det kom mange telefoner som lurte på hva dette var for noe, men det har så vidt jeg vet ikke kommet noen nye tilflyttere til Statland, forteller hun.