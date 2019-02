NAMDALSAVISA

VIKNA: Mandag kveld gjennomførte politiet en trafikkontroll ved Garstadkorsen i Vikna.

– Fokuset var på promille, dokument og dekk. Det ble kontrollert 13 kjøretøy og førere, ingen reaksjonerm skriver politiet i Namdalen på Facebook.

Senere på kvelden var det derimot en bil som ikke stanset for kontroll.

Politiet kjørte etter føreren og fikk stanset kjøretøyet.

– Fører blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha unnlatt og stanse for kontroll, opplyser politiet.