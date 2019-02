NAMDALSAVISA

LEKA: Formannskapet anbefaler at Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS får utvide biomassen ved oppdrettslokaliteten Kvingra ved Hortavær. Utvidelsen vil gjelde fra 3.120 til 7.020 tonn uten at det medfører endret arealbruk.

Ved etablering av en eventuelt ny forflåte bør det tas hensyn til utforming slik at anlegget blir dempet og ikke ruver unødvendig, det gjelder også med hensyn til støy og lys. Det forutsettes at selskapene overvåker og dokumenterer lokalitetens miljømessige bæreevne.