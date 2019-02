– Det er meget beklagelig å høre om endringene

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – For det første vil jeg si at det er meget beklagelig at Hurtigruten som har vært en attraksjon i bybildet i mange tiår ikke skal være det på samme måte lenger, sier ordfører Amund Hellesø etter å ha fått høre nyheten om at Hurtigruten endrer rutetidene sine.

Endringer gir slutt på dobbelt anløp på Rørvik - og gir samtidig kortere liggetid Nå blir det slutt på at nordgående og sørgående hurtigrute møtes på Rørvik Hurtigruten har fått medhold i søknaden om å endre rutetidene. Det betyr dramatiske endringer for anløpene på Rørvik.

Endres fra 1. juni

I løpet av de senere årene har Hurtigruten gjennom ruteendringer fjernet de fleste doble anløp. Gjenstående er Trondheim og Rørvik, men nå skal altså det også endres.