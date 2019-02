NAMDALSAVISA

FOSNES: Formannskapet går inn for at utstyrsgruppa for flerbrukshuset Fyret får fullmakt til å bruke to millioner kroner som vil gi publikum og arrangører de beste løsningene for arrangement.

Det har vært vurdert å kjøpe inn en teleskopisk tribune, men det vurderes ikke lenger som den beste løsninga. Utstyrsgruppa ønsker å bruke pengene til en lysrigg, nytt lydanlegg, en scenerigg og til sceneplatter med rekkverk. Det pekes på at en flyttbar tribune vil kunne skade gulvet og at kjøpet utgår.