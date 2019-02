NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rådmannen foreslår at formannskapet sier ja til tre søknader om tomtekjøp på Spillumstranda industriområde. Både Namdal Elektro og BS Entreprenørhar søkt om å få kjøpe deler av den såkalte «sirkustomta» med henholdsvis 3,7 dekar og 3,0 dekar.

Begge planlegger oppføring av egne næringsbygg. I tillegg har EK Byggtjenester søkt om å få kjøpe ei tomt på 380 dekar ved Navarvegen. Rådmannen foreslår at prisen for tomtene settes til 400 kroner per kvadratmeter.