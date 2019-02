Frigir navnet etter skredulykken i Japan

NAMDALSAVISA

Kirkreit var på skiferie sammen med fem andre venner da skredet ble utløst. Familien har gitt Trønder-Avisa tillatelse til å trykke navn og bilde.

Familien opplyser at skredet ble utløst da reisefølget var på tur ned fjellsiden for å ta skiheisen opp en siste gang for dagen. De fem andre klarte å komme seg unna skredet.