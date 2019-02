NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Kommunene som fra årsskiftet skal gå sammen i nye Namsos, leverte gode regnskapstall i 2018. Fosnes, Namdalseid og Namsos har et samlet driftsresultat på 27,4 millioner kroner, forteller ass. rådmann Rønnaug Aaring.

Bak det samlede resultatet viser regnskapstallene et overskudd på 4,9 mill. kroner i Fosnes, 7,8 mill. i Namdalseid og 14,6 mill. i Namsos. De tilsvarende tallene for 2017 var for Fosnes 1,9 mill., Namdalseid 4,0 mill. og for Namsos 9,3 mill.