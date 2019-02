Willys Wonderland returnerer med ny musikk etter to år med sykdom

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I to år har det vært rimelig stille fra namsosbandet Willys Wonderland. Sykdom satte en effektiv stopper for det hardtsatsende bandet, og det var ingen selvfølge at det kom til å bli mer musikk fra den kanten.

Men gleden over å lage musikk sammen ble etter hvert stor. Så stor at bandet bestående av Michael Finnanger, Jan Aage Hals, Olav Selnes, Morten Bye og Terje Grande bare måtte ta seg en tur i studio.