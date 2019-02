Bru-reparasjon starter mandag

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Reparasjon av skaden på Meosen bru starter mandag kveld – og fører til at den blir nattestengt inntil arbeidet er ferdig søndag 3. mars.

– Vi har bestilt deler som nå har kommet. Arbeidet med å utbedre skaden på brua starter mandag 25. februar. Mens de arbeider på brua, må brua stenges for all trafikk. For å minimenere ulempen for trafikantene, skal arbeidet foregå om natta. Fra klokka 20.00 om kvelden til klokka 06.00 om morgenen. Arbeidet vil holde på til søndag 3. mars, sier Geir Risvik i Statens vegvesen.