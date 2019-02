Da skikretsen var på turné i Ytre Namdal, var en ny Bach i lederrollen

Jeg ser jo at jeg og pappa har noen likhetstrekk.

FOLDEREID: – Det er et godt stykke fram før jeg kan si at jeg er som pappa var. Men jeg ser jo at vi har noen likhetstrekk, sier 28-åringen.

Datter av kretsleder

Kjersti Bach er datter av Tor Bach, som i sin voksne alder var en svært så markant skileder inntil han døde brått i juni 2016. Ved sin død var Bach leder for Nord-Trøndelag Skikrets.