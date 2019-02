NAMDALSAVISA

KOLVEREID: For tre uker siden ble den frivillige organisasjonen Gnisten stiftet. Gjennom Namdalsavisa etterlyste de et sted der de kunne ha aktiviteter ute i naturen. Den artikkelen leste Solvår Hallesdatter Hardesty, og hun falt pladask for både folket og organisasjonen.

– Når jeg leste om prosjektet smeltet hjertet. Jeg er selv opptatt av likeverd og det å ta vare på alle. Og det er det denne organisasjonen står for, sier Hardesty.