Kolvereid: Avtroppende leder i partiet, Inger Laugen Wannebo, erkjenner at forsamlingshuset Laugtun er bevisst valgt ut fra Laugas plass i historien. Barndomsheimen til Eidsvolls-mannen Georg Sverdrup ligger nemlig på andre siden av fylkesvegen.

Det er snart et år siden arbeiderpartifolket i Nærøy og Vikna samlet seg i et felles partilag for den nye storkommunen. Inntil nåværende kommunestyre er nedlagt, har partiet eget lokallag i Nærøy. Årsmøtet i det nye laget er 27. februar.