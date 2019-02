Fylket satser på utbygging av nett

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Aldri før har vi bygget så mye som nå, både av fastnett og mobilt nett. Vi har kontrakter på gang for utbygging til 2500 nye husstander, samt at vi er i gang med 12 nye basestasjoner for mobilt bredbånd. Og det meldes stadig inn nye områder fra kommunene som ønskes utbygd, så mye er ennå ugjort, sier Pål M. Dahlø som leder prosjektene.

I ei pressemelding fra fylkeskommunen skriver de at det nylig ble skrevet avtaler om utbygging i 10 kommuner, deriblant Høylandet med et prosjekt i området Øyvatnet, Rosendal.