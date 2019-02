Har opprettet frivillighetspris: Ber om kandidater

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Regionrådet har opprettet en årlig frivillighetspris og ønsker å få forslag til kandidater til denne prisen. Dette er et tiltak for å få oppmerksomhet om frivilligheten. Det er en form for ildsjelpris, men vi har valgt å kalle det frivillighetspris, sier daglig leder Ragnar Prestvik i Namdal regionråd.

Følgende statutter gjelder for prisen: