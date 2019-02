Reiselivsdirektør: – Vil få konsekvenser for reiselivet

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det å få besøk av hurtigrutene er en attraksjon i seg selv, og Hurtigruten binder Trøndelag sammen med at den stopper både i storbyen Trondheim og kystbyen Rørvik. Det har gitt turistene mulighet til å se både storby og et lite og sjarmerende sted, sier Bente Snildal, reiselivsdirektør i Visit Namdalen.

Tirsdag ble det kjent at Hurtigruten endrer rutetidene sine, og at det betyr at det er slutt på at hurtigrutene møtes på Rørvik. Endringene gir også kortere liggetid, og Snildal påpeker at den nye tida er ugunstig.