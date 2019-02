Styrker demokratiet med leseglede

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi prøver å ha et variert tilbud. Litteraturen er i fokus, men det er ikke bare det vi satser på, sier Brit Randi Sæther Pedersen, biblioteksjef i Namsos og Namdalseid.

Hun serverer nå et variert vårprogram med fokus på lokale forfattere. I tillegg videreføres et populært tiltak biblioteksjefen startet da hun trådte inn i stilling for ett og et halvt år siden – aktivitetsdager.