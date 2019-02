NAMDALSAVISA

NÆRØY: Trøndelag fylkeskommune skal også i år dele ut gratis skolesekk til alle førsteklassingene, og alle kommunene er inviterte til å sende søknad med antall førsteklassinger fra høsten av. Fristen før å melde inn elevantall er 29. mars.

Oppvekst- og kultursjef Kirsti Fjær i Nærøy kommune har alt svart på invitasjonen og har oppgitt at kommunen har 65 elever som starter i første klasse høsten 2019. Sekkene er designet slik at de er godt synlige og øker trafikksikkerheten for barna.