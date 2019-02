Ekspertskryt til Westgård

NAMDALSAVISA

SEEFELD: På forhånd var sprinten den distansen Westgård hadde minst forventninger til. Han bruker øvelsen først og fremst som ei solid gjennomkjøring før lørdagens skiathlon.

Han endte på 68. plass i prologen, 19,22 sekunder bak russiske Sergej Ustiugov og svenske Viktor Thorn som delte seieren i det som ble en svært så jevn prolog.

– Du skal gå veldig fort på ski for å være under 20 sekunder bak de beste her, sa NRK-kommentator Jann Post da Westgård passerte målstreken, og satte med det Westgårds løp i et større perspektiv.

Veldig tøff løype

Thomas Hjalmar Westgård var selv greit fornøyd med gjennomføringa.

– Det var hardt og brutalt, men en god gjennomkjøring for det som venter senere i VM. Jeg fikk gode svar og er ok fornøyd med plasseringen, sa Westgård til Trønder-Avisa etter prologen.

Det ble jevnt i toppen, og fem løpere var innefor et sekund, deriblant storfavoritten Johannes H. Klæbo som ble nummer fem.

Han var nest beste norske, da Finn-Hågen Krogh tok tredjeplassen i prologen med samme tid som Calle Halfvarsson.

Emil Iversen gikk også en lovende prolog og ble nummer sju, 1,19 sekunder bak de to beste.

Sindre Bjørnestad Skar ble dårligst av de norske, men med 13. plass var han klart videre fra prologen.

Kvartfinalene for menn starter 14.55.